دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آبل تحذر مستخدمي هذه النسخ من آيفون من الاتصال بالإنترنت

حذرت شركة آبل الأمريكية مستخدمي بعض النسخ من هواتف آيفون من الاتصال بالإنترنت، حيث أن هذا سيجعلهم يواجهون مشاكل خطيرة في أجهزتهم.

وبحسب ما ذكرت تقارير تقنية، فإن آبل وجهت تحذيرًا لمستخدمي هواتف آيفون 5 والأجهزة اللوحية آيباد 4، قالت فيه أن التحديث الأخير لنظام تشغيل هواتفهم قد يجعل اتصالهم بشبكة الإنترنت كارثيًا.

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وأوضحت التقارير أنه بمجرد تحميل هذا التحديث وفتح خدمة الخرائط ، ستبدأ الإشعارات والتنبيهات في ملء الشاشة، مما سيسبب إزعاجًا كبيرًا للمستخدمين عند اتصالهم بالإنترنت.

وبالإضافة إلى هذا، فإن هذا التحديث سيقوم بتعطيل خدمات أخرى مرتبطة بالإنترنت، مثل تصفح الويب والبريد الإلكتروني والآي كلاود وكذلك متجر التطبيقات آب ستور.

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ونصحت آبل مستخدمي هواتف آيفون 5 والموديلات الأقدم، وكذلك الأجهزة اللوحية آيباد 4 والموديلات الأقدم، بأنه في حالة مواجتهم أي مشكلة في استخدام أجهزتهم، عليهم بتشغيل النسخ الاحتياطية أو استعادة الأجهزة إلى ضبط المصنع.

وأضافت التقارير أن آبل من المقرر أن تطرح تحديثًا رسميًا لنظام تشغيل هواتف آيفون 5 في أوائل نوفمبر القادم.المزيد:

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