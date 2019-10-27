المخابرات العراقية: زودنا واشنطن بمعلومات دقيقة حول مكان اختباء البغدادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الأمنية العراقية فى بيان لها منذ قليل عن تمكن جهاز المخابرات العراقى، من تحديد الوكر الذي يختبأ فيه زعيم داعش الارهابى أبو بكر البغدادى فى محافظة ادلب السورية . Advertisements وقالت السلطات العراقية، بحسب البيان ، إن تحديد موقع البغدادى تم بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة، مشيرة إلى أنه على إثر ذلك نفذت قوة أمريكية بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، عملية عسكرية أدت إلى إبادة الارهابي أبو بكر البغدادي ومن معه.

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