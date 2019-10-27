شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات الجيش السورى تنتشر فى 4 قرى جديدة فى منطقة "رأس العين " بريف "الحسكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت وحدات من الجيش السورى، اليوم الأحد، فى أربع قرى جديدة بمنطقة "رأس العين"، حيث قلصت المسافة باتجاه الحدود التركية إلى بضعة كيلومترات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، التى بثت النبأ، أن وحدات من الجيش تقدمت من محور "تل تمر " بريف الحسكة الشمالى ، باتجاه الحدود مع تركيا ، وانتشرت فى قرى : أم حرملة ، وباب الخير ، وأم عشبة ، والأسدية ، بريف منطقة "رأس العين " الجنوبى الشرقى ، مقلصة المسافة التى تفصلها عن الحدود مع تركيا إلى بضعة كيلومترات.

ولفتت الوكالة، إلى وقوع اشتباكات بين وحدات الجيش المنتشرة فى منطقة "رأس العين"، وقوات الاحتلال التركى التى تعتدى على المنطقة خلال عملية الانتشار.

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وكانت مجموعات من أفراد قوات سوريا الديمقراطية " قسد "، قد بدأت الانسحاب من الشريط الحدودى بين سوريا وتركيا بعمق 32 كيلومترا ، تنفيذاً لبنود اتفاق "سوتشى " .

وانتشرت وحدات من الجيش السورى، فى وقت سابق، فى 11 قرية على محور طريق "تل تمر" - "رأس العين " هى : القاسمية والرشيدية والداوودية والعزيزية والسيباطية والجميلية وخربة الدبس والظهرة وأبو راسين والعريشة والكسرة ، لتصل إلى مشارف الحدود السورية - التركية بالتوازى مع تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية ، برفقة وحدة من الجيش على طريق "تل تمر" - رأس العين.