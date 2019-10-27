شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: مقتل البغدادى ضربة مدمرة لتنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكى، إن هدف الغارة القبض على البغدادى أو قتله فى حالة تعذر اعتقاله، مضيفا أن مقتل البغدادى ضربة مدمرة لتنظيم داعش ، مؤكدا إصابة اثنين من القوات الأمريكية "بجروح طفيفة" خلال العملية التى استهدفت البغدادى لكنهما عادا للعمل.

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