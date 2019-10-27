أمير مكة المكرمة يستقبل القنصل الأمريكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية راين كليها. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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