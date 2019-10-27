شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التربية العراقية: الزج بطلبة المدارس فى التظاهرات عملية مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبرت وزيرة التربية العراقية سهام العلى بك، اليوم الأحد، أن الزج بطلبة المدارس فى التظاهرات عملية مرفوضة، مؤكدة أن التلاميذ أمانة فى أعناق الكوادر التدريسية.

وقالت العلى بك، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، "إن محاولة الزج بطلبة المدارس فى التظاهرات الأخيرة عبر إخراجهم من المدارس أو السماح لهم بالتظاهر داخلها، هو عملية مرفوضة ولا يمكن القبول بها".

وشددت، على أن التلاميذ مودعون أمانة فى أعناق الكوادر التدريسية وإدارات المدارس، للحفاظ على سلامتهم وضمان عدم زجهم قى أى شأن سياسى أو غيره، نظرا لأنهم دون السن القانونية، ولأن التصرف الأخير يمكن أن يعرضهم للخطر.. وأهابت بالكوادر التدريسية وإدارات المدارس، فضلاً عن مديريات التربية فى عموم المحافظات، بالحفاظ على التلاميذ وعدم السماح بإخراجهم من المدارس تحت أى ظرف، إلا عند انتهاء مدة الدوام الرسمي، وعودتهم إلى منازلهم.

Advertisements

وأكدت، أن مديريات التربية فى المحافظات، ومنها محافظة بغداد، مسؤولة بالدرجة الأولى إداريا عن المدارس التى ترتبط بها، وأن هذه المسؤولية تحديدا هى مسؤولية مجالس المحافظات لا وزارة التربية، وتعتبر هى مرجعيتها الأولى، وهى ملزمة بتطبيق ما يصدر عن الوزارة من تعليمات، تحرص على النأى بالتلاميذ عن استغلالهم والمتاجرة بأصواتهم.

وكان المتحدث باسم وزارة التربية العراقية فراس محمد حسن قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، إصدار الوزارة تعليمات بفصل مديرى المدارس المتسببين فى تعطيل الدوام الرسمي.. فيما كان عدد من المدارس فى بغداد قد نظم وقفات طلابية لمساندة المتظاهرين الذين يرابطون فى ساحات التظاهر بعدد من محافظات البلاد منذ يوم الجمعة الماضى.