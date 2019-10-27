شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى والرئيس البرازيلى يبحثان تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، الذى يزور الإمارات حاليا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، وخاصة فى قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية والنقل والطاقة والابتكار والذكاء الاصطناعى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الجانبين، استعرضا خلال اللقاء، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والأوضاع فى منطقتى الخليج العربى والشرق الأوسط والقضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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وأكد ولى عهد أبو ظبى، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع البرازيل على المستويات كافة، مشيرا إلى أن الإمارات تُعد ثالث أكبر شريك تجارى عربى للبرازيل، وأن ثمة سعيا مشتركا لزيادة معدل التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أكد الرئيس البرازيلى، اهتمام بلاده بترسيخ جسور الصداقة وتنمية علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، وصولا إلى بناء شراكة قوية تتيح للبلدين توظيف إمكاناتهما المتنوعة من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبيهما.

وأكد الجانبان، فى ختام مباحثاتهما، على بذل مزيد من الجهود لتوطيد التعاون بين البلدين، وشددا على مضاعفة جهود المجتمع الدولى ومساعيه لتحقيق السلام والأمان والتعايش المشترك لدول المنطقة والعالم، مؤكدين الحاجة الملحة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب بأشكاله وصوره كافة.