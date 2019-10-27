شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام يؤكد تميز العلاقات الثنائية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، تميز العلاقات البحرينية المصرية فى جميع المجالات، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب الحمر - خلال لقائه السفيرة المصرية لدى البحرين سهى إبراهيم الفار، بمناسبة انتهاء فترة عملها الدبلوماسى، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية /بنا/ - عن تقديره لجهود السفيرة المثمرة، والتى أسهمت فى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة، وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين وبخاصة فى الجوانب الإعلامية.



من جانبها، أعربت السفيرة سهى عن بالغ الشكر والتقدير للمستشار نبيل الحمر، وعن اعتزازها بما لقيته من دعم ومساندة طوال فترة عملها التى رسخت عمق ومتانة علاقات البلدين الشقيقين المتميزة، متمنية للبحرين المزيد من التطور والازدهار.