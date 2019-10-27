الدفاع التركية تعلن تدمير سيارة مفخخة في تل أبيض السورية

أنقرة/ الخليج 365

دمرت القوات المشاركة في عملية "نبع السلام" سيارة مفخخة، تعود لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، في منطقة تل أبيض السورية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان الأحد، تدمير سيارة مفخخة في تل أبيض، من قبل فرق الكشف عن المتفجرات والألغام وتدميرها.

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وبثت الوزارة مشاهد لعملية تدمير السيارة التي فخخها إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 أكتوبر الجاري، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق آخر بين أنقرة وموسكو في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.