وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية يصل غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

وصل إلى قطاع غزة، الأحد، وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، لبحث الانتخابات العامة مع حركة "حماس" والفصائل الأُخرى.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لهيئة المعابر الفلسطينية (حكومية)، وصل "الخليج 365" نسخة منه:

وقال البيان، "وصل إلى غزة رئيس اللجنة حنا ناصر، برفقة المدير التنفيذي هشام كحيل، ونائبه أشرف الشعيبي، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، شمالي القطاع".

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ومؤخرا، كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس اللجنة "ناصر"، باستئناف الاتصالات وبشكل فوري مع الفصائل والجهات المعنيّة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية (البرلمانية)؛ على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.

جدير بالذكر أن "حماس"، قبلت إجراء الانتخابات، لكنها اشترطت عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، وعدم الفصل بينهما، كما يريد الرئيس عباس.

وتحكم "حماس"، قطاع غزة، فيما تدير حركة "فتح" التي يتزعمها عباس، الضفة الغربية، منذ بداية الانقسام الفلسطيني، عام 2007.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية 2006.

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