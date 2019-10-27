عالية مرصو/ الخليج 365
أكد مصدر عسكري أمريكي، الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في عملية سرية للقوات الخاصة الأمريكية.
وقالت شبكة "فوكس نيوز" المحلية، إن مصدرًا في الجيش الجيش الأمريكي، قال لها إن الاختبارات البيومترية أكدت أن (القتيل) هو بالفعل البغدادي".
يشار أن الولايات المتحدة كانت عرضت مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يبلغ عن مكان البغدادي.
وفجر الأحد، قالت مصادر في وزارة الدفاع أمريكية، إن البغدادي، وزوجتيه قتلوا أنفسهم خلال مواجهة مع قوات خاصة امريكية، كانت تنفذ عملية سرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وذكرت مجلة نيوزويك أن مسؤولًا كبيرًا في البنتاغون مطلعًا على نتائج العملية، قال لها إن وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض بأنها "على ثقة عالية" بأن البغدادي قتل في العملية، لكنهم بانتظار نتائج اختبار الحمض النووي والسمات البيولوجية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري أمريكي يؤكد مقتل البغدادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.