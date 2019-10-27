مصدر عسكري أمريكي يؤكد مقتل البغدادي

عالية مرصو/ الخليج 365

أكد مصدر عسكري أمريكي، الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في عملية سرية للقوات الخاصة الأمريكية.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" المحلية، إن مصدرًا في الجيش الجيش الأمريكي، قال لها إن الاختبارات البيومترية أكدت أن (القتيل) هو بالفعل البغدادي".

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يشار أن الولايات المتحدة كانت عرضت مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يبلغ عن مكان البغدادي.

وفجر الأحد، قالت مصادر في وزارة الدفاع أمريكية، إن البغدادي، وزوجتيه قتلوا أنفسهم خلال مواجهة مع قوات خاصة امريكية، كانت تنفذ عملية سرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكرت مجلة نيوزويك أن مسؤولًا كبيرًا في البنتاغون مطلعًا على نتائج العملية، قال لها إن وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض بأنها "على ثقة عالية" بأن البغدادي قتل في العملية، لكنهم بانتظار نتائج اختبار الحمض النووي والسمات البيولوجية.

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