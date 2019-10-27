روسيا ترسل عشرات المدرعات إلى سوريا

موسكو/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، وصول عشرات العربات المدرعة إلى سوريا، للقيام بدوريات في المنطقة الآمنة بموجب تفاهم سوتشي بين موسكو وأنقرة.

وقالت الوزارة في بيان الأحد، إن العربات وصلت قاعدة حميميم في سوريا.

ولفتت إلى أنه سيتم تسليم العربات إلى أفراد الشرطة العسكرية الروسية المكلفة بالمساعدة على إبعاد عناصر تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي مع أسلحتهم، عن الحدود السورية التركية، مسافة 30 كم.

وكانت الوزارة أعلنت الجمعة وصول نحو 300 عنصر من الشرطة العسكرية الروسية، إلى سوريا، في إطار التفاهم الأخير بين تركيا وروسيا بشأن إبعاد الإرهابيين عن الشريط الحدودي.

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والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.



وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 أكتوبر، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه الاتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.



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