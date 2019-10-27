وظائف شاغرة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت مدينة ” الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ” بالرياض عن توفر وظائف شاغرة للجنسين على الكادر الأكاديمي وبرامج التشغيل، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
• الوظائف
– هندسة التعدين والمعادن.
– هندسة نظم.
– هندسة كيميائية.
– هندسة معمارية.
– هندسة كهربائية.
– هندسة إلكترونية.
– هندسة نووية.
– هندسة الحاسب.
– كيمياء.
– كيمياء حيوية.
– فيزياء.
– أحياء.
– جيولوجيا.
– علوم طبية.
– صيدلة.
– تقنية معلومات.
– هندسة بترول.
– هندسة مواد.
– علوم حياتية.
– هندسة الاتصالات.
– هندسة ميكانيكية.
– تقنية حيوية.
• الشروط
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية
– الحصول على مؤهل علمي مناسب
– الحصول على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم مع إرفاق معادلة الشهادة
– ألَّا يقل التقدير عن جيد جدًا
وأشارت إلى أن التقديم سيبدأ من يوم الأحد الموافق 28 صفر 1441هـ، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 5 ربيع الأول 1441هـ، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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