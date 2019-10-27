وظائف شاغرة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مدينة ” الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ” بالرياض عن توفر وظائف شاغرة للجنسين على الكادر الأكاديمي وبرامج التشغيل، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

• الوظائف

– هندسة التعدين والمعادن.

– هندسة نظم.

– هندسة كيميائية.

– هندسة معمارية.

– هندسة كهربائية.

– هندسة إلكترونية.

– هندسة نووية.

– هندسة الحاسب.

– كيمياء.

– كيمياء حيوية.

– فيزياء.

– أحياء.

– جيولوجيا.

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– علوم طبية.

– صيدلة.

– تقنية معلومات.

– هندسة بترول.

– هندسة مواد.

– علوم حياتية.

– هندسة الاتصالات.

– هندسة ميكانيكية.

– تقنية حيوية.

• الشروط

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية

– الحصول على مؤهل علمي مناسب

– الحصول على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم مع إرفاق معادلة الشهادة

– ألَّا يقل التقدير عن جيد جدًا

وأشارت إلى أن التقديم سيبدأ من يوم الأحد الموافق 28 صفر 1441هـ، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 5 ربيع الأول 1441هـ، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا