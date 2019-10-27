منظمة الصحة العالمية: ربع مليون يمني على حافة الموت جوعا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - منظمة الصحة العالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد من أن ربع مليون يمني يعيشون على حافة الموت من الجوع.

وذكرت المنظمة، في تقرير لها ، أن" الصراع المستمر والأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك، من العوامل الرئيسية وراء انعدام الأمن الغذائي في اليمن".

ولفت التقرير إلى أن الصراع أدى إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو خمس سنوات.

Advertisements

وأعلن أن هناك ما يقدر بنحو 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مع وجود ما يقرب من ربع مليون شخص على حافة الموت من الجوع إذا لم يحدث تدخل سريع من أجلهم.

وتحدث التقرير عن أنه لإنقاذ الأرواح ، أنشأت منظمة الصحة العالمية ، بالتعاون مع السلطات الصحية اليمنية وشريكها البنك الدولي ، من خلال مشروع الطوارئ للصحة والتغذية ، نظام ترصد للعثور على من هم أشد معاناة من أجل العلاج.