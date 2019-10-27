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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يجب وضع كوب ماء مع عملة معدنية بالفريزر.. لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
تلجأ ربات المنازل عادة إلى حفظ اللحوم والأطعمة المخزنة في المجمدة لتجنب تلفها، ولتدوم أطول فترة ممكنة.
إلا أن للأطعمة تملك مدة صلاحية محددة، لذلك يجب الانتباه إلى صلاحية الأطعمة المخزنة في المجمدة، حتى لو كانت محفوظة في الثلج.
ولمعرفة إذا كانت الأطعمة في المجمدة لا تزال صالحة للأكل، شاركت إحدى مستخدمات فيس بوك حيلة ذكية، بوضع كوب من الماء المجمد مع قطعة نقود معدنية في الأعلى داخل المجمدة.
وإذا بقيت العملة المعدنية في قمة الجليد داخل كوب الماء عند انقطاع الطاقة، فذلك يعني أن الأطعمة صالحة للأكل، أما إذا غرقت فيجب التخلص منها، بحسب صحيفة سي بي إس سكرمنتو.
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