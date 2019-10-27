شركة آبل تحذف 17 تطبيقا من متجرها الإلكتروني App Store

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

حذفت شركة آبل 17 تطبيقا من متجرها الإلكتروني App Store بعد ما تبين أن تلك التطبيقات تشكل تهديدا خطيرا على هواتف المستخدمين.



ويشير باحثون في مجال أمن المعلومات إلى أن التطبيقات التي حذفتها آبل مؤخرا كانت تصيب هواتف المستخدمين بفيروسات "أحصنة طروادة" trojan، والتي تتسبب بدورها بظهور مشكلات كبيرة في الهواتف، وتسمح بتحميل الإعلانات غير المرغوب بها، وفتح صفحات إنترنت وروابط إلكترونية مشبوهة.

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ولم يستطع الخبراء إحصاء العدد التقريبي للمتضررين من هذه التطبيقات، لكن التوقعات تشير إلى أنها أضرت بأكثر من مليون هاتف iOS حول العالم، ووصلت نسخها العاملة على أجهزة أندرويد إلى أكثر من 1.09 مليون جهاز أيضا.

وأوضح متحدث باسم شركة آبل أن التطبيقات أزيلت لاحتوائها على تعليمات برمجية تسمح بنقرات مصطنعة على الإعلانات، مما يعد انتهاكا لإرشادات آبل، مضيفا أن الشركة تراقب بشكل صارم متجرها الإلكتروني لحماية عملائها والتعرف على التطبيقات التي قد تحاول خداع المستخدمين.

وجرى نشر جميع التطبيقات المصابة البالغ عددها 17 على متجر تطبيقات آبل بواسطة المطور نفسه الواقعAppAspect، ومقره في الهند، ولدى هذا الناشر حساب مطور على متجر غوغل بلاي مع 28 تطبيقا منشورا حاليا.