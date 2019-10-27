مبيعات مزاد الشارقة للخيول 1.5 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق مزاد الشارقة للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم مساء السبت، نجاحاً كبيراً وتم بيع ما يقارب 80٪؜ بالمئة من جملة الخيول المعروضة في المزاد الذي أقيم على هامش «مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي» السلالة المصرية بنسخته الثالثة عشرة.

ووصلت قيمة الخيول المباعة في المزاد 1.5 مليون درهم، وبلغ عدد الخيول المشاركة 99 خيلاً من خيول سباقات السرعة «المضمار» وخيول عروض الجمال.

وشهد المزاد حضوراً مميزاً من السعودية والبحرين وعمان والكويت وبعض الدول الشقيقة وشارك في المزاد عدد من المرابط والاسطبلات المحلية وهي مربط الشارقة، إسطبلات القاسمي، مربط الإمارات، مربط البداير، مربط الزبير، مربط عجمان، مربط الهواجر، مربط بابل للخيول العربية، وإسطبلات البستان للخيول العربية، والعديد من مربي وملاك الخيول في الدولة.

وحقق الجواد ع ج لبنى ملك لمربط عجمان للخيول العربية، أعلى سعر في المزاد بلغ 110 آلاف درهم.

شهد المزاد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق وعبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية.