بيع سترة مثقوبة لم تغسل أبداً بـ 334 ألف دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيعت سترة خضراء لمغني فرقة «نيرفانا» كورت كوباين كان ارتداها خلال تسجيل حفلة «انبلاجد» في العام 1993 ولم تغسل أبداً، بسعر 334 ألف دولار السبت في مزاد نظم في نيويورك، كما بيعت قطعة أخرى كانت لكورت كوباين وهي جيتار من نوع «فندر موستانج» استخدمه خلال جولة «إن اوتيرو»، بسعر 340 ألف دولار.

وكان جاريت كليتجيان الذي يملك فريقاً لسباقات السيارات اشترى السترة قبل أربع سنوات بسعر 137 ألف دولار، والسترة المفتوحة تصميم قديم لماركة «مانهاتن» التي لم تعد موجودة الآن وفيها ثقب ناجم عن سيجارة ولم تغسل أبداً، وكان سعرها مقدراً بين 200 و300 ألف دولار على ما أفادت دار «جوليينز» للمزادات.

وتشكل حفلة «انبلاجد» التي سجلت في نيويورك في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 لحساب محطة «ام تي في» الموسيقية ذروة مسيرة فرقة الروك الأشهر في تسعينات القرن الماضي والتي جسدت موسيقى الغرانج.

وسجلت الحفلة قبل ستة أشهر من انتحار كورت كوباين في الخامس من نيسان/إبريل 1994، وكان يعاني الاكتئاب ويدمن على الهيروين.

ولم يشهد المغني وعازف الجيتار في الفرقة صدور «أنبلاجد» الذي تربع على صدارة تصنيف المبيعات في تشرين الثاني/نوفمبر 1994، وتفيد مجلة «بيلبورد» المتخصصة أن أكثر من خمسة ملايين نسخة بيعت منه في الولايات المتحدة.