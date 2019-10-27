تخريج 4 دورات تخصصية بقوات الأمن الخاصة بالداخلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، حفل تخريج 4 دورات تخصصية هي دورة مواجهة أعمال الشغب رقم 21،22،23 بالإضافة إلى دورة إعداد مدربي مواجهة أعمال الشغب وحفظ النظام الثانية، التي شارك فيها عدد كبير من منتسبي القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة، وأقيم الحفل في قرية التدريب بقيادة قوات الأمن الخاصة بمنطقة سيح المهب في الذيد، وحضره العميد الدكتور محمد هلال بن غابش قائد قوات الأمن الخاصة بالإنابة، وقادة الوحدات الأمنية التابعة لقيادة قوات الأمن الخاصة وعدد كبير من الضباط بوزارة الداخلية.

وأكد قائد عام شرطة أم القيوين أن الإمارات ستبقى واحة للأمن والاستقرار لكل المتواجدين على أرضها بفضل دعم ورعاية قيادتها الحكيمة، لأجهزة الشرطة والأمن بالدولة، لافتاً إلى أن الاستقرار الأمني الذي تنعم به دولتنا يعد الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم وهو السياج الذي يحمي كافة المكتسبات ويهيئ الأجواء لكل تطور إيجابي في كافة المجالات.

وقال إن وزارة الداخلية تحرص على توفير كل ما يحتاج إليه جهاز الشرطة والأمن وتزويد العاملين فيه بالإمكانات الحديثة والمتطورة التي تتيح لهم الاضطلاع بالمهام والواجبات الموكلة إليهم بالصورة المطلوبة.

وفي ختام الحفل قام اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا بتكريم أوائل خريجي الدورات.