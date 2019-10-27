عبيد الطاير: الإمارات مركز إقليمي للبنوك والمؤسسات المالية السويسرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، مع أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري وزير المالية، والوفد المرافق له في أبوظبي.

وجاء هذا الاجتماع على هامش زيارة الوفد السويسري الرسمي برئاسة ماورر للإمارات، والتي استمرت يومين من 26 ولغاية 27 الجاري، وهدفت إلى تعميق الروابط والحوار الإماراتي السويسري المشترك.

وحضر الاجتماع أحمد علي الصايغ، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وعبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسيف هادف الشامسي، نائب محافظ المصرف المركزي، وبراين ستيروالت، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، وعدد من ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي. أما عن جانب الوفد السويسري، فحضره ماسيمو بادجي سفير سويسرا لدى دولة الإمارات، ودانييلا ستوفل ديلبريت، وزير دولة للشؤون المالية والاقتصادية في وزارة المالية السويسرية، ومايا تيسافي سفير مساعد وزير الدولة للشؤون الخارجية، قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة المالية السويسرية، وبيتر ميندر رئيس الاتصالات في وزارة المالية السويسرية، وفنسنت باسكييه، نائب رئيس البعثة ومستشار في سفارة سويسرا لدى دولة الإمارات.

وأشاد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، بالعلاقات الثنائية، مؤكداً ضرورة تطويرها وتوطيدها في كافة المجالات وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي والمالي. وقال: «تحرص وزارة المالية بشكل مستمر على تعزيز علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية مع دولة سويسرا، والتي شهدت نمواً خلال السنوات الماضية على مختلف الصعد، وخاصة الاقتصادية والمالية والتجارية؛ إذ تعد دولة الإمارات نظراً لبنيتها الاستثمارية الجاذبة، مركزاً إقليمياً مهماً للعديد من البنوك والمؤسسات المالية السويسرية».

وتناول الاجتماع سبل تعزيز الفرص والمجالات المتاحة للتعاون بين البلدين الشقيقين، واستعراض آخر المستجدات على خريطة العلاقات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التباحث بشأن المسائل الضريبية والخدمات المالية عبر الحدود والوصول للأسواق، إلى جانب استعراض القوانين والسياسات المنظمة لعمل أسواق المال المحلية، وأطر التعاون الثنائي في مجال تنظيم الأسواق المالية، فضلاً عن الترويج للمراكز المالية المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد وقعت اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع سويسرا في نوفمبر 1998، كما وقعت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في أكتوبر 2011، وتحتضن الدولة مجلس الأعمال السويسري منذ تأسيسه في عام 1996، حيث يقوم بدور مهم في مجالات تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث بلغ حجم الاستثمارات السويسرية في دولة الإمارات 3,580 مليون دولار عام 2018، في حين تتخذ 88 مؤسسة تجارية سويسرية، و192 وكالة تجارية سويسرية، و13,835 علامة تجارية سويسرية، دولة الإمارات مقراً لها.