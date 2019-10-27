فيتنام تحقق في تعرض مواطنيها للاتجار بالبشر خارج بلادهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجبرت قصص مروعة تضمنتها رسائل نصية من مواطنين فيتناميين إلى ذويهم قبل أن تنقطع أخبارهم ويصبحوا في عداد المفقودين، رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك على إجراء تحقيق في تعرض الفيتناميين المغتربين لجرائم الاتجار بالبشر، في اعتراف رسمي يعني أن سلطات هانوي تعتبر مواطنيها ضحايا محتملين في مأساة العثور على 39 جثة داخل حاوية شاحنة في بريطانيا.

وقال فوك في بيان، نقلته عنه صحيفة «فن إكسبريس» الفيتنامية الصادرة الأحد: «يجب التحقيق، ومعرفة حقيقة حالات المواطنين الفيتناميين الذين يتم نقلهم بطريقة غير مشروعة إلى دول أجنبية والتعامل بصرامة مع الانتهاكات»، كما دعا فوك السفارة الفيتنامية في المملكة المتحدة إلى العمل مع الشرطة البريطانية والمساعدة على تحديد هويات الضحايا.

وأطلقت السفارة الفيتنامية خطاً ساخناً للمواطنين الفيتناميين المعنيين الذين يحتاجون لمساعدة، وفقاً للصفحة الإعلامية الرسمية للحكومة الفيتنامية.

وتشعر العديد من الأسر الفيتنامية الآن بالقلق إزاء مصير أبنائها المفقودين، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد أبلغ ما يصل إلى 13 عائلة في وسط فيتنام حتى الآن عن أبنائهم المفقودين منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، كشفت ناشطة حقوقية النقاب عن رسائل نصية من فتاة تدعى فام ثي ترا ماي (26 عاماً)، أرسلتها إلى والدتها في فيتنام قائلة «أموت لأنني لا أستطيع التنفس»، ويتم تهريب مئات المواطنين الفيتناميين إلى بريطانيا كل عام، وفقاً لمؤسسة إيكبات الخيرية.

وقال نغويان دين غيا، وهو والد شاب فيتنامي يبلغ من العمر 20 عاماً، إنّه تلقى اتصالاً قبل أيام لإبلاغه بأنّ ابنه توفي أثناء محاولته الوصول إلى المملكة المتحدة، وقال له محادثه المجهول، باللغة الفيتنامية: «أقدّم لك اعتذاري، ولكنّ شيئاً غير متوقع حصل»، وروى نغويان: «انهرت لدى سماعي ذلك... يبدو أن ابني كان في هذه الشاحنة... ماتوا جميعاً».

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن جمعية لفيتناميين يعيشون في بريطانيا «فييت هوم» أنّها حصلت منذ الأربعاء على «صور لنحو 20 فيتنامياً مفقودين، تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاماً».

من جهتها، أعلنت الشرطة البريطانية السبت أنها تعتقد أن جنسية الـ 39 جثة التي عثرت عليها في الشاحنة ربما تكون فيتنامية، وقال مارتن باسمور المسؤول لدى شرطة مقاطعة إسيكس عن تحديد هوية جثث الضحايا: «أركز في الوقت الراهن على المجتمع الفيتنامي»، مشيراً إلى أن بلداناً أخرى هي أيضاً محل شكوك.

وأضاف باسمور أن الشرطة البريطانية كانت أعلنت في البداية أن الضحايا من الصين، وأن هناك مشكلة تتمثل في إمكانية وجود أقارب لهؤلاء الضحايا بصورة غير مشروعة داخل بريطانيا ويخشون الإبلاغ عن أنفسهم لدى الشرطة.

ولهذا أكد باسمور أن السلطات لن تتعقب أحداً يتوجه ببيانات لدى الشرطة في هذه الحالة.

كما أجرى سفير فيتنام تران نغوك ان السبت زيارة للشرطة التي تتولى التحقيق في القضية كما أجرى مكالمة هاتفية مع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، بحسب ما أعلنت السفارة.