شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: اضطراب البحر في الساحل الشرقي للدولة مساء غد نتيجة إعصار «كيار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الإعصار المداري «كيار» تعمق إلى الدرجة الرابعة في شرق بحر العرب وموقعه عند خط عرض 17.2 درجة شمالاً وخط طول 67.6 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 220 - 230 كم/س تصاحبه سحب ركامية ممطرة.

وتوقع المركز تحرك الإعصار المداري باتجاه غرب - شمال غرب إلى وسط بحر العرب، وتعمقه إلى إعصار مداري من الدرجة الخامسة حيث تقدر سرعة الرياح حول مركزه 255 - 265 كم/س خلال الـ 24 ساعة القادمة.

كما توقع المركز اضطراب البحر في الساحل الشرقي للدولة نتيجة الإعصار ابتداء من‪ ‬ليل الاثنين ويستمر يومي الثلاثاء والأربعاء، وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي في فترة المد العالي يومي الثلاثاء والأربعاء.

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