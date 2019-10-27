شكرا لقرائتكم خبر عن الناخبون العمانيون يدلون بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الشورى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ الناخبون العمانيون صباح الأحد الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 86 عضواً لتمثيلهم في عضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن عدد المرشحين بلغ 637 منهم 597 مرشحاً و40 مرشحة.

وأضافت أن الناخبين بدأوا الإدلاء بأصواتهم في 110 مراكز انتخابية عن طريق التصويت الإلكتروني، موضحة أنه تم توزيع هذه المراكز لـ 19 مركزاً للذكور و19 للإناث إضافة إلى 72 مركزاً مشتركاً ، كما تم تحديد 8 مراكز انتخاب موحدة موزعة على خمس محافظات.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة التاسعة 713 ألفاً و335 ناخباً وناخبة.

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