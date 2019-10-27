شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المحافظين بقيادة جونسون يتقدم على العمال بفارق كبير في استطلاعات الرأي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر استطلاع للرأي قبل اقتراع في البرلمان البريطاني الاثنين على إجراء انتخابات عامة مبكرة تقدم حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون على حزب العمال المعارض بفارق 16 نقطة.
وأظهر الاستطلاع أن التأييد لحزب المحافظين زاد ثلاث نقاط منذ استطلاع سابق أجري قبل ثمانية أيام ليصل التأييد له إلى 40 في المئة في حين أظهر الاستطلاع أن التأييد لحزب العمال 24 في المئة دون تغيير عن الاستطلاع السابق.
وتراجع حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي نقطة واحدة مسجلاً 15 في المئة بينما حصل حزب بريكست بزعامة نايجل فيراج، والمرجح أن ينافس المحافظين على أصوات مؤيدي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، على عشرة في المئة.
واقترح جونسون الذي انتخبه الحزب في يوليو/تموز لكسر الجمود الذي اعترى الخروج من الاتحاد الأوروبي إجراء انتخابات يوم 12 ديسمبر بعد أن فشل في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي على الخروج بحلول 31 أكتوبر الجاري.
وأشارت معظم أحزاب المعارضة إلى أنها إما ستمتنع عن التصويت على اقتراح إجراء الانتخابات المبكرة يوم الاثنين أو تصوت ضد الاقتراح وهو ما يعني أن من غير المرجح أن يحصل جونسون على تأييد ثلثي أعضاء البرلمان لاقتراحه.
ومن غير المقرر إجراء انتخابات عامة في بريطانيا قبل عام 2022.
وأجري استطلاع الرأي الأخير بين 23 و25 أكتوبر.
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