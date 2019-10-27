شكرا لقرائتكم خبر عن الرّاعي والجرّة سياسة فاشلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

لماذا يخرج من التاريخ دائماً من لا يستطيع إدراك فلسفة التاريخ؟ مبحث لا يخلو من المفارقات. ثمة رجال يسرفون في فهم حدود القوة، فتلتبس عليهم الأمور، فيتجاوزون المحظور. لا يعودون يفرقون بين صناعة بعض أحداث التاريخ، وتغيير مجرى التاريخ، وتفصيله نهائيّاً على مقاسهم. العواقب وخيمة، إنها أوهام الراعي وجرة العسل. حين تبنى الأهداف على حسابات الأمثولة، تكون الخاتمة مخيبة للآمال. قصة الراعي والجرّة لها مئات الأحداث في التاريخ القديم والحديث. الإسكندر الكبير، بونابرت، هتلر، الأمريكان في فيتنام، الفوضى الخلاقة.. قس على ذلك آلاف الأنظمة الدكتاتورية.

على مر التاريخ نرى كيف أن فلسفة التاريخ تضع غشاوة على عيني المغترّ بقدراته الاستراتيجية، فتكفي قشرة موز لإضاعة توازنه وجعل أعظم مشروعاته أضحوكة. نابليون قبل غزوه روسيا، لعب مباراة شطرنجية مع كونتيسة. في ثلاث عشرة حركة ضحى فيها بأعز وأهم قطعه ليجرّ ملك السيدة إلى مصافّه معزولاً عن دفاعاته، ويقضي عليه بكش مات بديعة. روسيا لم تحتج إلى استراتيجية لمواجهة غزو بونابرت. طبقت عليه خطته مع الكونتيسة. (يتأستذ في الشطرنج في حارة الروس) غرقت جحافله في الثلوج، قضى عليها «الجنرال ثلج». الغشاوة الأخرى وضعتها فلسفة التاريخ على عيني هتلر الذي لم تعلّمه فاجعة الإمبراطور الفرنسي، غزا روسيا فانتصر الجنرال ثلج بالطريقة نفسها: دعه يدخل ويتورط في قفار الثلوج القاتلة. الغشاوة التالية كانت من نصيب الغزو السوفييتي لأفغانستان.

الأنظمة المستبدة تجاوز الحدود التي لا تسمح فلسفة التاريخ بتخطيها. من أعجب المقولات في تراثنا، تلك التي ترى أن القوة العادلة تظل حاكمة بالرغم من الكفر، بينما لا يدوم الحكم مع الظلم. بمعنى أن السلطة الجائرة أشد تدميراً لموازين الحياة البشرية. عظمة هذا القول المأثور، هي أنه ابن منظومة قيم إسلامية تقوم من ألفها إلى يائها على الإيمان. المغزى الذي يجعل الدماغ كالمروحة الكهربائية، هو أن مئات الوقائع في التاريخ الإسلامي برهنت على أن الظلم قابلته ثورات في المراكز أو الأطراف، تصدعت لها دعائم السلطة وانهارت، فلم يشفع لها ادّعاء الانتماء والسير على الصراط المستقيم والنهج القويم، الشافع هو نظام العدل وعدل النظام.

لزوم ما يلزم: النتيجة الحذرية: جرّة العسل ممتازة إذا لم تهشّم على الدماغ.

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