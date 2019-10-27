الصور الأولى للغارة التي استهدفت أبو بكر البغدادي

دبي - بواسطة محمد فارس انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مانتوروف: خطط للتعاون بقطاعات جديدة مع السعودية والإمارات مانتوروف: خطط للتعاون بقطاعات جديدة مع السعودية والإمارات سكاي نيوز عربية

السعودية.. وجهة سياحية للروس السعودية.. وجهة سياحية للروس سكاي نيوز عربية

بوتن: من الضروري إجراء حوار مع إيران بوتن: من الضروري إجراء حوار مع إيران سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO Advertisements التلفزيون العراقي يبث صورا لمقتل أبو بكر البغدادي سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي بث التلفزيون الحكومي العراقي، الأحد، لقطات مصورة لما قال إنها غارة أميركية نُفذت في سوريا، واستهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، ويعتقد أنه قتل فيها.

وأظهرت لقطات مصورة نهارا حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة وملابس ممزقة وملطخة بالدماء. كما بث التلفزيون العراقي لقطات ليلية لانفجار.

وأضاف التلفزيون العراقي نقلا عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.

أخبار ذات صلة

وقالت مصادر في سوريا والعراق وإيران، الأحد، إنه يُعتقد أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أميركية في سوريا.

ويستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض اليوم.

وكان مسؤول أميركي، اشترط عدم ذكر اسمه، قد قال لرويترز في وقت سابق إن البغدادي كان هدفا للعملية التي جرت ليلا، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

وذكر مصدران أمنيان عراقيان ومسؤولان إيرانيان أنهم تلقوا تأكيدا من داخل سوريا بمقتل البغدادي.

معلومات عن أبو بكر البغدادي