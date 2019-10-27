الصور الأولى للغارة التي استهدفت أبو بكر البغدادي

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التلفزيون العراقي يبث صورا لمقتل أبو بكر البغدادي
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وأظهرت لقطات مصورة نهارا حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة وملابس ممزقة وملطخة بالدماء. كما بث التلفزيون العراقي لقطات ليلية لانفجار.
وأضاف التلفزيون العراقي نقلا عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.
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وقالت مصادر في سوريا والعراق وإيران، الأحد، إنه يُعتقد أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أميركية في سوريا.
ويستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض اليوم.
وكان مسؤول أميركي، اشترط عدم ذكر اسمه، قد قال لرويترز في وقت سابق إن البغدادي كان هدفا للعملية التي جرت ليلا، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.
وذكر مصدران أمنيان عراقيان ومسؤولان إيرانيان أنهم تلقوا تأكيدا من داخل سوريا بمقتل البغدادي.
معلومات عن أبو بكر البغدادي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.