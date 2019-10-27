دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتسآب يضيف مزايا جديدة استثنائية في تحديثه الجديد

ذكرت تقارير تقنية أن تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتسآب قد أضاف عدة مزايا استثنائية إلى تحديثه الجديد الذي بات متوفرًا رسميًا عبر نظامي تشغيل آي أو إس وأندرويد.

وبحسب ما جاء في هذه التقارير، فإن المزايا التي أضافها واتسآب إلى نسخته الجديدة كانت بعضها متواجدة بشكل تجريبي في نسخة بيتا التجريبية، إلا أنها صارت الآن موجودة بشكل كامل.

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تعرف فيما يلي على 4 مزايا جديدة واستثنائية أضافها واتسآب في تحديثه الأخير:من خلال خاصية التدمير الذاتي للرسائل التي أضافها واتسآب، أصبح بالإمكان الآن حذف أي رسائل بشكل نهائي بعد وقت معين يختاره المستخدم بإمكان مستخدمي واتسآب الآن جعل إشعارات تحديثات الحالة صامتة منعًا للإزعاج، كما يمكنهم إخفاءها بشكل كامل إذا ما أرادوا

هكذا يُمكنك استخدام واتساب بدون شريحة SIM alqiyady 1 هكذا يُمكنك استخدام واتساب بدون شريحة SIM

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شاهد أيضاً: هكذا يُمكنك استخدام واتساب بدون شريحة SIM من الممكن الآن في واتسآب إنشاء مجموعات جديدة مع وضع ضوابط معينة عليها، مثل منع المستخدمين من إضافة أشخاص آخرين إليها بعدما ظل لفترة طويلة في نسخة البيتا، أضيف خاصية الوضع المظلم إلى النسخة الرسمية من واتسآب، والمتوفرة في نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس المزيد:

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