شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا ترحب بانسحاب المجموعات المسلحة لـ 30 كيلو من الحدود التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، إن سوريا ترحب بانسحاب المجموعات المسلحة فى الشمال السورى إلى مسافة 30 كيلومترا من الحدود التركية.

و أكدت الوكالة، إلى أن هذا الانسحاب يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركى الغاشم على الأراضى السورية، مؤكدة إن سوريا ستعمل على احتضان أبنائها، وتقديم العون لهم بما يفسح المجال للجميع للعودة إلى الوحدة الوطنية.