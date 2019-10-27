شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا ترحب بانسحاب المجموعات المسلحة لـ 30 كيلو من الحدود التركية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، إن سوريا ترحب بانسحاب المجموعات المسلحة فى الشمال السورى إلى مسافة 30 كيلومترا من الحدود التركية.
و أكدت الوكالة، إلى أن هذا الانسحاب يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركى الغاشم على الأراضى السورية، مؤكدة إن سوريا ستعمل على احتضان أبنائها، وتقديم العون لهم بما يفسح المجال للجميع للعودة إلى الوحدة الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا ترحب بانسحاب المجموعات المسلحة لـ 30 كيلو من الحدود التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.