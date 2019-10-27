شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحكم السيطرة على الخط الدولى الرابط بين كتاف والبقع بصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الجيش اليمنى، اليوم الأحد، على أعلى قمم سلسلة جبال "رشاحة" التى تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال "جشيرة" بمديرية البقع بمحافظة صعدة.

وقال قائد لواء التحرير جمال القلعى -فى تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)- إن الجيش الوطنى بهذا التقدم أصبح محكمًا للسيطرة الكاملة على الخط الدولى الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة.

وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثى الانقلابية.

وأضاف القلعى أن وحدات الهندسة العسكرية مازالت تقوم بنزع الألغام التى زرعتها الميليشيا قبل فرارها.

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