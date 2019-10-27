شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الداخلية الإماراتية يزور معرض الأجهزة والمعدات الأمنية فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلع وفد من وزارة الداخلية لدولة الإمارات، برئاسة اللواء علي عبدالله علوان النعيمى قائد عام شرطة رأس الخيمة، خلال زيارته المعرض الدولى الثالث والعشرين للأجهزة والمعدات الأمنية "Interpolitex 2019 " الذى تنظمه وزارة الداخلية فى جمهورية روسيا الاتحادية، على أحدث التطورات التقنية المتعلقة بمنتجات وخدمات الأمن الداخلى وما تعرضه الشركات من أحدث التقنيات والأجهزة الفنية المتطورة فى مجال الأمن والسلامة العامة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، تأتي الزيارة ضمن التحضيرات والاستعدادات الجارية لتنظيم المعرض الدولى للأمن الوطنى ودرء المخاطر "آيسنار 2020"، ودعوة الشركات العالمية للمشاركة فى المعرض الذى يقام فى أبوظبي.

وقال اللواء ابن علوان، فى تصريح له، نتطلع لمشاركة الشركات الروسية فى معرض "آيسنار 2020"، الذى سيقام فى الفترة من 17 - 19 من مارس 2020 ويعتبر من أهم المعارض الدولية المتخصصة بعرض أحدث المنتجات التى تخدم العمل الأمنى والشرطى.

وأكد حرص المتخصصين من كبار المسؤولين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج والمنطقة العربية على حضور المعرض، إضافة لمشاركة عدد كبير من الوفود التي تمثل الأجهزة الأمنية على مستوى الدولة، والتي تحرص على الاطلاع والتعاقد للحصول على أحدث المنتجات التي تدعم العمل الأمني وتساهم في مكافحة الجرائم بجميع صورها وأشكالها، حيث يعتبر المعرض فرصة للالتقاء بأكثر من 600 شركة من 50 دولة.