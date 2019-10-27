شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: قوات خاصة أمريكية شاركت فى مهمة استهدفت أبو بكر البغدادي بإدلب والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت مصادر بالمنطقة، أن من المعتقد أن البغدادي، قُتل فى عملية عسكرية أمريكية بسوريا، ومن المقرر أن يدلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "ببيان مهم" فى البيت الأبيض.
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