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مسئول أمريكى: قوات خاصة أمريكية شاركت فى مهمة استهدفت أبو بكر البغدادي بإدلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول أمريكى، اليوم الأحد، إن المهمة الأمريكية التى استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، شاركت فيها قوات العمليات الخاصة ونُفذت فى منطقة إدلب السورية.

 

وذكرت مصادر بالمنطقة، أن من المعتقد أن البغدادي، قُتل فى عملية عسكرية أمريكية بسوريا، ومن المقرر أن يدلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "ببيان مهم" فى البيت الأبيض.

 

 

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