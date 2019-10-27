شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس النواب البحرينى: حماية أمن الملاحة البحرية مسئولية دولية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئيسة مجلس النواب البحرينى فوزية بنت عبدالله زينل، أن حماية أمن الملاحة البحرية فى العالم والمنطقة، مسئولية دولية مشتركة، تستوجب من المجتمع الدولى تعزيز التعاون والتنسيق، ودعم احترام القوانين والمعاهدات الدولية، لضمان أمن وحماية الاقتصاد العالمى.

جاء ذلك خلال استقبالها كاي ثامو بوكمان السفير الألمانى لدى البحرين، اليوم الأحد، حيث تم بحث عدد من المواضيع والقضايا المشتركة إقليميا ودوليا، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".



وأشارت زينل إلى أن البحرين بقيادة العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تولي اهتماما بالغا فى حماية أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمى، وأن كافة جهود ومبادرات وتحركات البحرين وجدت الدعم والمساندة من المجتمع الدولى، وهي تتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع كافة الدول الداعمة للجهود التنمية الشاملة، وحماية الأمن والسلم الدوليين.

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كما أشادت بعمق العلاقات الرفيعة وحجم التعاون بين البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، في مختلف المجالات والقطاعات، مؤكدة تعزيز التعاون البرلماني والاستثمارى والتعليمى المشترك، فى ظل توجهات المملكة لإنشاء العديد من البرامج الوطنية التنموية الحيوية.



من جانبه، أشاد السفير الألمانى بعمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وبمناخ التسامح الدينى وحقوق الإنسان فى البحرين، مشيدا بالرؤية الثاقبة للعاهل البحرينى فى دعم تعزيز التعاون المشترك فى كافة المجالات.

