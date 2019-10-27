الإمارات وباكستان يبحثان فرص تعزيز التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مع سفير باكستان لدى الدولة غلام دستغير، فرص تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد، أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون فى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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