شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية تتسلم 200 ألف كتاب من أرشيفها الوطنى من العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، نحو 200 ألف كتاب من قبل نظيرتها العراقية، ترجع ملكيتها للمكتبة الوطنية وجامعة الكويت، كانت قد سرقت خلال فترة الغزو العراقى عام 1990.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات المستشار عبد العزيز الجارالله - فى تصريح خلال مراسم التسليم - "إن هذا التسليم يأتى ثمرة للتعاون البناء بين وزارتى الخارجية فى البلدين الشقيقين، ومازالت الكويت تحث الجانب العراقى على تسليم كافة الأرشيف الوطنى والممتلكات الكويتية التى نهبت بشكل منظم خلال فترة الغزو العراقى".



وأوضح أن عملية التسليم تتم بالتعاون وبإشراف من الأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامى)، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم (2107) الصادر فى 2013 .

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ومن جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية العراقى السفير حازم اليوسفى "إن العراق حريص على الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالكويت، وإعادة ما تم نهبه خلال فترة الغزو العراقى، مؤكدا حرص بغداد على توطيد العلاقات الأخوية بين الجانبين".

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وأشار الى أن وزارة الخارجية العراقية بذلت جهودا كبيرة في تجميع الأرشيف الكويتي المنهوب من النظام البائد وإعادته إلى الكويت مرة أخرى، معربا في الوقت نفسه، عن سعادته بما تحقق من نتائج ايجابية حتى الآن في خدمة العلاقات الثنائية.



وبدوره، أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم الدكتور طارق الشيخ عن تطلعه لاستمرار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون البناء بين للبلدين، مؤكدا أن الخطوات الكويتية العراقية تأتى منسجمة مع مبدأ ترسيخ السلام المنشود بين دول العالم.