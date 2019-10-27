شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل الرئيس السويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، مساء اليوم فى دبي، أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسرى الذى يزور البلاد والوفد المرافق له.

ووفقا لما نشرته موقع صحيفة الرؤية الإماراتى، رحب "بن زايد" بالرئيس الضيف وذلك بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، منوهاً بأهمية تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد السويسرى على مختلف الصعد، بما يعود بالنفع والخير على شعبيهما ومصالحهما الوطنية المشتركة.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال حديثه مع ماورر بالدعم السويسري وتصويت بلاده المبكر لصالح استضافة دبى لإكسبو 2020، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي يحظى بمتابعة مستمرة وتوجيه دائم من قبل قيادة دولة الإمارات رئيساً وحكومة ومؤسسات، كى يظهر بأجمل صورة إنسانية وثقافية وسياحية دولية هنا على أرض الإمارات وفى رحاب مدينة دبي.

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من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد السويسرى عن سعادته بمشاركة بلاده في جناح مهم في معرض إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أنه وخلال زيارته للدولة سيشارك مع وفد اقتصادي سويسرى كبير يمثل القطاعين العام والخاص في وضع حجر الأساس للجناح السويسرى في موقع إكسبو بدبي الجنوب.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسويسرا، خاصة في قطاع المال والأعمال، فيما أبدى ماورر ثقته باقتصاد الإمارات وحرص المؤسسات والمصارف السويسرية على توسيع آفاق التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبى للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة لإكسبو 2020 دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومدير عام ديوان حاكم دبي، محمد بن ابراهيم الشيباني، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان، والسفير السويسري لدى الدولة ماسيمو بادجي .