شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة شينجيانج الصينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطات منطقة "شينجيانج" الويجورية - ذاتية الحكم - شمال غربى الصين ، عدم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية حتى الآن جراء زلزال ضرب محافظة "أوتشتوربان" بولاية "أكسو" بالمنطقة اليوم الأحد، بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر" .
وذكرت السلطات - فى بيان اليوم - أن سكان محافظة "أوتشتوربان" شعروا بهزات قوية خلال الزلزال ، وأنه تم تفعيل "الاستجابة للطوارىء" فيما توجه مسؤولون محليون لتقييم تأثير الزلزال.
وفي سياق متصل ، أفاد مركز شبكات الزلازل الصينى بأن مركز الزلزال يقع على بعد 34 كيلومترا من محافظة "أوتشتوربان " و778 كيلومترا من "أورومتشي" عاصمة المنطقة.
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