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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحمد فهمي وهنا الزاهد والكلاب.. ماذا يحدث فى منزل الفنان المصري
الأحد 27 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
يهتم الفنان المصري أحمد فهمي، بالكلاب، ولديه أكثر من كلب في منزله، ويشارك جمهوره بصور وفيديوهات معهم دائماً.
نشر فهمي فيديو مع كلبته الصغيرة "زيزي" وكان يداعبها وكتب ليصفها بأنها كلبته المفضلة، حيث علقت زوجته الفنانة هنا الزاهد على الفيديو لتصف الكلبة بأنها صديقتها المفضلة.
وجاء رد “فهمي” يؤكد لها أن الكلبة تحبه هو أكثر منها، لكن هنا الزاهد لم يعجبها هذا الأمر وردت عليه مجدداً نافية ما قاله.
على جانب آخر، يعود أحمد فهمي للتعاون مجددا مع أكرم حسني في مسلسل لرمضان 2020 ويحمل اسم "تيمون وبومبا" ويشاركهما البطولة الفنان بيومي فؤاد، من المقرر أن يتم البدء في تصويره يناير المقبل.
ويعد هذا التعاون هو الثاني بين أكرم حسني وأحمد فهمي بعد مسلسل "ريح المدام" الذي عرض في رمضان 2017.
مسلسل "ريح المدام" من إنتاج طارق الجنايني، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج كريم العدل، وشارك في بطولته رجاء الجداوي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وتناولت أحداثه عددًا من القضايا الاجتماعية في إطار كوميدي، على شكل حلقات متصلة منفصلة.
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