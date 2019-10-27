عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علاقة عذرية الفتاة بشرفها.. سما المصري تثير الجدل بفيديو جديد

الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية سما المصري الجدل من جديد، في أحدث الفيديوهات التي نشرتها عبر قناتها الجديدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي أنشئتها فقط للسيدات، من خلال الحديث عن تفضيل الرجل للفتاة العذراء، عندما ينوي الزواج، مشيرة إلى أن هناك أشياء أهم من عذرية الفتيات.



وصرحت "المصري" خلال الفيديو أن العذرية ليست دليلًا على شرف البنت، ولكن هناك الكثير من الأشياء التي يتوقف عليها ذلك، مثل الأخلاق، تعاملها مع الآخرين، محافظتها على بيتك وعرضك، والكثير من الأشياء الأهم من العذرية، التي أصبح العديد من الأطباء يستطيعوا إخفاء ما إذا كانت الفتاة عذراء أم لا، من خلال بعض العمليات الجراحية التي في بعض الأحيان تخضع لها الفتاة أكثر من مرة.

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يذكر أن آخر أعمال سما المصري الغنائية كانت من خلال" حب الحمام " التي قدمتها بخاصية الفيديو كليب، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب في فبراير من العام الجاري، وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا.