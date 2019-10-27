نصائح للجري في الأجواء الحارّة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

لا شك أن رياضة الجري من أهم الرياضات التي تساعد على خسارة الوزن والحفاظ على الرشاقة وحرق السعرات الحرارية الفائضة عن حاجة الجسم.



ويحجم البعض عن الجري في أجواء الصيف، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الخبراء يؤكدون على ضرورة الاستمرار في الجري حتى خلال الصيف.

وتقدم صحيفة الإندبندنت مجموعة من النصائح، للراغبين بممارسة رياضة الجري في الصيف:

1- شرب الماء

ستتعرق أكثر من المعتاد في الأجواء الحارّة، لذا عليك زيادة كمية السوائل قبل ممارسة الرياضة وبعدها، لأن الجفاف سينتج عنه انخفاض في الأداء، وكذلك شعور بالصداع و/ أو التشنجات.

2- التأقلم التدريجي

عندما ترتفع درجات الحرارة لأول مرة، لا تحاول أن تبذل أقصى جهد لديك، بل اترك جسمك ليتأقلم مع هذه الأجواء لمدة أسبوعين على الاقل، وابدأ بزيادة الجهد بشكل تدريجي.

3- الملابس

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ارتداء ملابس خفيفة الوزن مصنوعة من الأقمشة الاصطناعية سيساعد على التخلص من العرق من جسمك مما يجعلك تشعر بالبرودة.

4- الملحقات

ارتداء قبعة عاكسة للضوء سيخفف من تأثير أشعة الشمس على رأسك، والنظارات الشمسية ضرورية أيضاً عند الجري في الأجواء الحارّة. بالإضافة إلى عناصر مثل كريم التشمس والهاتف المحمول وعبوات المياه.

5- الواقي الشمسي

ضع واقياً مناسباً من أشعة الشمس على جميع أجزاء البشرة المكشوفة، خاصة تلك المناطق الحساسة كالركبتين أو العنق، حيث تصبح مستويات الأشعة فوق البنفسجية مرتفعة في فصل الصيف.

6- الطرق المظللة

تجنب قدر الإمكان الجري في الأماكن التي تشرق عليها أشعة الشمس، وابحث عن الطرق الظليلة للتخفيف من التعرض لهذه الأشعة قدر الإمكان، وتجنب خسارة السوائل بشكل كبير أو التعرض لضربات الشمس.

7- مستويات الجهد

من الضروري الاستجابة لأي مشكلة تحصل في جسمك خلال الجري بالأجواء الحارّة، مثل ارتفاع حرارة الجسم، أو الشعور بالتشنجات نتيجة خسارة كمية كبيرة من السوائل، وبمجرد التعرض لأي من هذه الأعراض يجب التوقف مباشرة عن الجري والخلود إلى الراحة.

8- توقيت الجري

تشرق الشمس لساعات طويلة خلال فصل الصيف تصل إلى نحو 17 ساعة في بعض البلدان، ومن الأفضل اختيار ساعات الصباح المبكر أو المساء بعد غروب الشمس للجري.