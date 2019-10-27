مطار الشارقة: أكثر من 10 ملايين مسافر بنمو 13% بنهاية الربع الثالث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي إلى 10.22 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، وبنسبة نمو 13% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث كان المطار قد سجل 9.05 مليون مسافر في الـ 9 أشهر الأولى من عام 2018.

وبحسب إحصاءات المطار، سجلت حركة الطائرات 64753 حركة في 9 أشهر، ووصل حجم الشحن الجوي إلى 112650 طناً بنهاية الربع الثالث مقارنة بـ 96958 طناً وبنسبة نمو 16.2%.

وفيما يتعلق بحجم الشحن الجوي - البحري فقد وصل خلال الفترة إلى 11637 طناً مقارنة 9984 طناً في فترة المقارنة وبنمو 16.5%.

وفي ما يتعلق بحجم الشحن الجوي - البحري، فقد وصل خلال الفترة إلى 11637 طناً مقارنة 9984 طناً في فترة المقارنة وبنمو 16.5%.

تأتي هذه النتائج الإيجابية التي حققها مطار الشارقة في وقت عزز فيه المطار مكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي كأحد أفضل المطارات في المنطقة بفضل سرعة وكفاءة الإجراءات والموقع المتميّز لدولة الإمارات، كما اكتسب المطار ثقة العديد من شركات الطيران التي اتخذت منه قاعدة لعملياتها.

ويشهد مطار الشارقة إقبالاً متزايداً من شركات طيران جديدة للاستفادة من التسهيلات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها، وهو ما يسهم في نمو عملياته ليصبح واحداً من أفضل الخيارات للسفر على مستوى المنطقة من وإلى دولة الإمارات.