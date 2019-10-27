محمد بن راشد: «إكسبو» يحظى بمتابعة القيادة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، فى دبي، أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري الذي يزور البلاد، والوفد المرافق له.

ورحب سموّه بالرئيس الضيف، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، منوهاً سموّه بأهمية تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، على مختلف الصعد، بما يعود بالنفع والخير على شعبيهما ومصالحهما الوطنية المشتركة.

وأشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، خلال حديثه مع الرئيس ماورر، بالدعم السويسري، وتصويت بلاده المبكر لمصلحة استضافة دبي ل«إكسبو2020»، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي يحظى بمتابعة مستمرة، وتوجيه دائم من قيادة دولة الإمارات رئيساً وحكومةً ومؤسسات، كي يظهر بأجمل صورة إنسانية وثقافية وسياحية دولية، هنا على أرض الإمارات، وفي رحاب مدينة دبي.

فيما أعرب رئيس الاتحاد السويسري، عن سعادته بمشاركة بلاده في جناح مهم في معرض «إكسبو2020 دبي»، مشيراً إلى أنه وخلال زيارته للدولة، سيشارك مع وفد اقتصادي سويسري كبير، يمثل القطاعين العام والخاص، في وضع حجر الأساس للجناح السويسري، فى موقع «إكسبو» بدبي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات في دولة الإمارات وسويسرا، خاصة في قطاع المال والأعمال. فيما أبدى الرئيس أولي ماورر، ثقته باقتصاد الإمارات، وحرص المؤسسات والمصارف السويسرية على توسيع آفاق التعاون بين الجانبين.

وخلال تناوله وجهات النظر مع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، في التطورات الدولية والإقليمية، نوّه بحكمة قيادة دولة الإمارات وسياستها المتوازنة والداعمة لمساعي السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا المنظمة ل«إكسبو 2020 دبي»، ومحمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومحمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وماسيمو بادجي، السفير السويسري لدى الدولة.

(وام)