دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن التعامل مع اقتصاد يقوم على الدولار أمر ليس سهلا، حيث نسبة 73.5% من الأرصدة من العملة الأجنبية، والعجز في الميزانية عال، وحماية العملة المحلية معركة يومية بحسب ما نقلت مواقع اخبارية لبنانية عن لصحيفة "نيويورك تايمز" وأضاف :" لا أعلم إن كانت الحكومة فاسدة جدا، وكل ما أقوله هو أنني وضعت آلية للتحقيق ومواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولم أتنازل في هذا، ومن عانوا من قراراتي يحاولون جري الآن باتهامات الفساد. اقرأ أيضاً : سقوط جرحى بعد اطلاق الجيش اللبناني النار على محتجين في طرابلس- فيديو وكشف سلامة أن المصرف المركزي لا سلطة له على حسابات المصارف الخاصة فالبنك المركزي لا يتعامل مع الحسابات الخاصة، وهذا الأمر ليس من صلاحيتي، ويجب على البنوك معرفة عملائها وتقديم تقارير لنا لو رأت أمرا مشبوها. وأشار سلامة إلى أنه يشعر بالقلق، وليست لديه فكرة عن الكيفية التي ستنتهي فيها المواجهة، معتبراً أن الحل لا يكون من خلال العنف. وعن تقديم استقالته قال إذا كان ذلك سيخدم البلد، لكنني أعتقد أنه سيترك أثرا عكسيا فيما يتعلق بثقة الأسواق، لو كنت أنا المشكلة فاعتبرها محلولة، لكن التعبئة وجعل المال ورأس المال هو العدو لا يدفعان للأمام، ونريد بناء دولة واقتصاد نام.

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كانت هذه تفاصيل خبر أخيرا تكلم ..حاكم مصرف لبنان: أشعر بالقلق من "الثورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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