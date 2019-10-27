قال مصدران أمنيان عراقيان لـ«رويترز»، الأحد، إن العراق تلقى تأكيدا من مصادر في سوريا بأن زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي قُتل.
وقال أحد المصدرين «مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية».
وأكد مصدر أمني عراقي ثان تلقي تأكيدات من مصادر داخل سوريا بمقتل البغدادي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني عراقي: مقتل أبوبكر البغدادي عند محاولته إخراج عائلته باتجاه الحدود التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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