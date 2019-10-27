دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل ترسل تحذيرات لحاملي آيفون 5 بضرورة تحديث النظام للبقاء على اتصال

إذا كنت لاتزال من مستخدمي آيفون 5 فيجب عليك الآن تحديث نظام التشغيل iOS إلى أخر نسخة متوفرة وتدعم الآيفون خاصتك.

حيث بدأت آبل بإرسال تحذيرات لمالكي آيفون 5 عبر رسالة تظهر على كاملة الشاشة تنبههم لضرورة تحديث النظام لآخر نسخة متوفرة لأجهزتهم، لتفادي فقدان خواص الاتصال الأساسية فيها والتي تشمل البريد الالكتروني ومتجر التطبيقات App Store والتخزين السحابي iCloud وكذلك تصفح الويب.

حيث وضعت الشركة جدولاً زمنياً للقيام بهذا التحديث قبل الثالث من نوفمبر المقبل لترقية نسخة النظام لـ iOS 10.3.4 حيث سيؤدي التحديث إلى إصلاح المشاكل المتعلقة بالتوقيت وتحديد المواقع “GPS”.

فيما لا يعد تفويت الموعد المحدد للتحديث هو الفرصة الأخيرة للقيام بذلك لكن بشرط أن تقوم بنسخ احتياطي للبيانات على حاسوبك لإسترجاعها في حال كنت تنوي تحديث النظام.

وأشارت آبل إلى أن عدد من أجهزتها الأخرى من الجيل الرابع قد تتأثر مثل أجهزة الآيباد، لكن ستقتصر التأثيرات على خدمة تحديد المواقع GPS.

لكن بشكل عام لن تكون تأثيرات هذه الخطوة كبيرة على مستخدمي الآيفون حيث صرحت آبل بأن ما نسبته 9% من حاملي أجهزتها ما زالوا يعملوا على نسخة نظام أقل من 12 iOS وفقاً لإحصائية ترجع لـ15 من أكتوبر الماضي، مع العلم أن النسبة تقلصت لـ7% مع تحديث البعض لأجهزتهم باقتنائهم النسخ الأخيرة.

Advertisements

مواضيع ذات صلة:

آيفون SE2 قد يكون حاضراً خلال ربيع العام القادم بتصميم آيفون 8 وبسعر 400 دولار

المصدر

Apple

التدوينة آبل ترسل تحذيرات لحاملي آيفون 5 بضرورة تحديث النظام للبقاء على اتصال ظهرت أولاً على عالم التقنية.