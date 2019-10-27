دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تتفوق على أمازون وتفوز بمشروع وزارة الدفاع الأمريكية JEDI

ظفرت مايكروسوفت بمشروع JEDI بعد منافسة شرسة مع عملاق الخدمات السحابية أمازون

وأخيراً بعد صولات وجولات في مضمار المنافسة على الظفر بمشروع سحابة وزارة الدفاع الأمريكية JEDI، فازت شركة مايكروسوفت بالعقد البلغ قيمته 10 مليارات دولار.

حيث أكدت وزارة الدفاع الأمريكية إرساء مشروع JEDI على شركة مايكروسوفت وهو مشروع ستقوم على إثره الشركة بتزويد البنتاغون بالدعم السحابي لحفظ البيانات وكذلك إدارة كافة العمليات المعتمدة على أداوت الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة و دعم القدرة على القيام بأعباء العمليات المحوسبة المهمة.

وبظفر مايكروسوفت بهذا المشروع تكون قد حققت نجاحاً مهماً في سوق الدعم السحابي والذكاء الاصطناعي، حيث كانت هي وأمازون أخر المتنافسين على المشروع بعد اسثناء أوراكل وأي بي أم وانسحاب جوجل على إثر احتجاج موظفيها على الانضمام للمشروع.

مع العلم أن أمازون هي المهيمة حالياً على سوق الخدمات السحابية عبر حدمات أمازون ويب سيرفسيز التي تضح فيها استثمارات كبيرة للبقاء في القمة.

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وكانت فترة المنافسة على مشروع JEDI قد شهدت شكاوى من قبل عدد من الشركات التنافسة مثل أوراكل وآي بي أم تركزت في مجملها ضد أمازون ومايكروسوفت مع التنويه إلى ميول الحكومة لتسليم المشروع لأمازون، ليخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصرحاً أنهم في صدد دراسة العقد من جديد بسبب هذه الشكاوى.

لتخرج النتيجة اليوم بظفر مايكروسوفت بالمشروع الذي سيمتد لمدة 10 سنوات محققاً نجاحاً كبيراً للشركة بغض النظر عن عدم موافقة بعض الموظفين عن انخراط الشركة بالتعاون مع وزارة الدفاع كما حدث سابقاً فما يخص مشروع تزويد الجيش بنظارة HoloLens 2 مصممة خصيصاً لتدريب والمناورات العسكرية وقامت الشركة ببدء تنفيذه.

المصدر

The Verge

التدوينة مايكروسوفت تتفوق على أمازون وتفوز بمشروع وزارة الدفاع الأمريكية JEDI ظهرت أولاً على عالم التقنية.