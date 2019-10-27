دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة حية لهاتف شاومي القادم Redmi Note 8T ظهر على التقنية بلا حدود.

ظهر هاتف شاومي القادم Redmi Note 8T في مجموعة من الصور الحية مؤخراً، مع ملصق على الشاشة يكشف عن بعض تفاصيل الهاتف المقرر الإعلان عنه قريباً.

قدمت شركة شاومي هاتف Redmi Note 8 بمواصفات وسعر جيد خلال الفترة الماضية، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار أخر من يعرف بهاتف Redmi Note 8T.

تكشف الصور الحية لهاتف Redmi Note 8T عن حجم 6.3 إنش في الشاشة، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5، أيضاً يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 665، مع بطارية قدرة 4000 mAh.

Advertisements

كما يأتي هاتف Redmi Note 8T بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، تأتي إحداها macro، بينما يأتي مستشعر أخر بزوايا عرض واسعة، أيضاً يأتي المستشعر الرئيسي للكاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل.

وقد كشفت الصور الحية عن صندوق تغليف هاتف Redmi Note 8T الذي يحتوي على حافظة للهاتف، مع كابل USB، وشاحن بقدرة 18W، كما تكشف الصور عن ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، ومن المتوقع وفقاً لهذه التسريبات المصورة الحية أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف Redmi Note 8T قريباً.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة حية لهاتف شاومي القادم Redmi Note 8T ظهر على التقنية بلا حدود.