شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية توافق على إعادة الانتشار بموجب اتفاق مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الأحد إنها وافقت على إعادة الانتشار فى مواقع جديدة بعيدة عن الحدود التركية السورية بموجب اتفاق أبرم بوساطة روسية فى سوتشى قبل أيام.
وأضافت قوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد إن قوات الحكومة السورية ستنتشر على الحدود. وطلبت من روسيا ضمان بدء حوار بين الحكومة السورية والإدارة التى يقودها الأكراد فى شمال شرق سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات سوريا الديمقراطية توافق على إعادة الانتشار بموجب اتفاق مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.