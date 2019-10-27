شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية توافق على إعادة الانتشار بموجب اتفاق مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الأحد إنها وافقت على إعادة الانتشار فى مواقع جديدة بعيدة عن الحدود التركية السورية بموجب اتفاق أبرم بوساطة روسية فى سوتشى قبل أيام.

وأضافت قوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد إن قوات الحكومة السورية ستنتشر على الحدود. وطلبت من روسيا ضمان بدء حوار بين الحكومة السورية والإدارة التى يقودها الأكراد فى شمال شرق سوريا.