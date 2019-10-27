شكرا لقرائتكم خبر عن قائدا عمليات الفرات وشرطة كربلاء يتعهدان بعدم اعتقال أى متظاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء على الهاشمى وقائد شرطة كربلاء اللواء أحمد الزوينى، اليوم الأحد، بعدم اعتقال أى متظاهر.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن قائد عمليات الفرات الأوسط وقائد شرطة كربلاء قاما بزيارة ساحة الاعتصام فى كربلاء، حيث أكدا حرية التظاهر، وتعهدا بعدم اعتقال أى متظاهر وإطلاق سراح المتظاهرين الذين لم تثبت إدانتهم بـ"الجرم المشهود".



وكان محافظ كربلاء نصيف الخطابى قد وجه أمس السبت، برفع حظر التجوال الذى فرض مساء الجمعة، على خلفية التظاهرات التى شهدتها المحافظة وما رافقها من صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.