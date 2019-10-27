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وصول المبعوث الأممى لليمن إلى صنعاء للقاء قادة ميليشيات الحوثى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم الأحد، بوصول المبعوث الأممى إلى صنعاء مارتن جريفيث إلى صنعاء، فى زيارة قصيرة يلتقى خلالها قادة ميليشيات الحوثى.

وقالت المصادر - وفقا لما ذكرته قناة (العربية الحدث) - "إن زيارة جريفيث تأتي بعد ساعات قليلة على إعلان مصدر عسكرى فى الجيش الوطنى عن استمرار ميليشيات الحوثى خرق الهدنة في الحديدة، وعدم الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار".


ومن جانبه، قال متحدث فى القوات المشتركة والمقاومة في جبهة الساحل الغربي "إن ميليشيات الحوثي استهدفت بالأسلحة الرشاشة نقطتي المراقبة المشتركة الأولى والخامسة بمنطقتى (الخامرى) و(سيتى ماكس)، الواقعتين في الكيلو 8 والكيلو 7 شرق مدينة الحديدة".

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يذكر أن ميليشيات الحوثى ارتكبت 125 خرقا للهدنة الأممية منذ تثبيت نقاط ضباط الارتباط في مدينة الحديدة وبعض المديريات بمحافظة الحديدة غرب اليمن بإشراف رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.


وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال جوها، قد أشرفت الأسبوع الماضي على إنشاء وتفعيل 5 نقاط مراقبة مشتركة في مدينة الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار بمشاركة ضباط من الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثى.

 

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