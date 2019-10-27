شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ابو بكر البغدادي .. مسؤول عراقى يكشف هوية قائد تنظيم داعش الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئول رفيع في استخبارات وزارة الداخلية العراقية والتى يطلق عليها تسمية خلية الصقور والمكلفة باقتفاء أثر قيادات تنظيم داعش داخل العراق وسوريا مقتل زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي وفق المعطيات العراقية والأمريكية. وقال المسئول العراقى فى تصريحات لمونت كارلو الدولية، إن اختيار المدعو عبد الله قرداش والملقب بأبى عمر التركمانى كخليفة لأبو بكر البغدادى تم منذ فترة ليست قصيرة وبدعم من البغدادي وتزكية منه مباشرة وحظى هذا الترشيح بموافقة كل أعضاء مجلس شورى التنظيم. Advertisements

المسؤول الأمنى العراقى الرفيع أكد أن المعلومات التى بحوزة خلية الصقور تفيد بأن بعض قادة التنظيم الإرهابى اقترحوا اختيار شخصية سورية أو من بلد عربى آخر خليفة للبغدادى على اعتبار أن المرحلة المقبلة للتنظيم سيركز فيها على مناطق أخرى غير العراق وسوريا إلا أن البغدادى أصر على شخصية عراقية هى قرداش الذى ينحدر من بلدة تلعفر غرب مدينة الموصل شمال العراق.

واعتبر المسؤول العراقى، أن المرحلة المقبلة من الحرب على تنظيم داعش لن تكون سهلة بمقتل البغدادى، فقرداش هو أسوأ من البغدادى وأشرس ويملك نفوذًا قويًا داخل أجزاء واسعة من هيكلة التنظيم وبالتالى مهمته الرئيسية ستتمحور حول عملسن أولهما إعادة القوة إلى التنظيم بعد هزائمه فى سورية والعراق وربما يستثمر الأحداث الأخيرة فى شمال شرق سوريا لتحقيق هذا العمل. والأمر الثانى، بدء عمليات إرهابية دموية فى العراق وسورية ومناطق فى العالم ليرسل رسالة بأن التنظيم بات أكثر خطرًا من عهد البغدادى.

وشدد المسؤول الأمنى العراقى، على أن فرص نجاح قرداش كزعيم إرهابى لن تكون أفضل حالًا من سلفه البغدادى كون تنظيم داعش واقع فى منطقة بين العراق وسوريا وهى تحت ضغط شديد عسكريًا وأمنيًا ومن أطراف اقليمية ودولية عديدة، كما أن هناك تعاونًا دوليًا واسعًا لمنع هذا التنظيم الإرهابى من إعادته أنشطته رغم تقاطعات المصالح التى تبرز بين دولة وأخرى بين الحين والآخر.